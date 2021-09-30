لاعبو برشلونة يدعمون كومان: رحيله ليس حلا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

يرى سيرخيو بوسكيتس وفيرنكي دي يونج ثنائي برشلونة، أن رحيل الهولندي رونالد كومان مدرب الفريق الكتالوني ليس هو الحل الأمثل للخروج من الوضع السيء الذي يمر به النادي.

وبعد الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى من البطولة القارية عاد النادي الكاتالوني وخسر بنفس النتيجة على يد بنفيكا ليتعرض لهزيمتين في أول جولتين من البطولة للمرة الأولى في تاريخه ويقبع في المركز الأخير في المجموعة.

وجاءت تصريحات بوسكيتش بعد الهزيمة القاسية أمام بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف دون رد في دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.

ومع تصاعد الحديث حول ضرورة رحيل المدرب الهولندي رونالد كومان عن النادي الكاتالوني، أكد بوسكيتش أن الخطأ لا يقع على عاتق المدرب وحده.

وقال بوسكيتس لمحطة "موفيستار"، "أسهل شيء في عالم كرة القدم هو إقالة المدرب، لكن المسؤولية تقع أيضا على عاتق اللاعبين ، نحن في وضعية حرجة".

وأضاف "لم نحصد أي نقطة ، علينا التفكير في المضي قدما لأنه لا يوجد خيار أخر".

وأشار "علينا الفوز بالمباراتين أمام دينامو كييف ولنرى ماذا ستفعل الفرق الأخرى، يتبقى الكثير للمنافسة عليه وعلينا أن نحاول التحلي بالإيجابية".

من جانبه يرى فرينكي دي يونج الذي خاض مباراته رقم 100 مع برشلونة أمام بنفيكا، أن رحيل كومان ليس الحل.

وقال دي يونج "لا يمكنني الحديث عن كومان، الأمر ليس من اختصاصي ، لا أعتقد أن تغيير المدرب سيحل أي شيء".

وأضاف "نحاول بشتى الطرق ، نعمل بجدية في التدريبات ، حاولنا بأقصى استطاعتنا داخل الملعب لكنه لم يكن يومنا".

وختم دي يونج بالقول "علينا أن نواصل القتال، أن نتحد، أن نتجاوز هذه الوضعية لأنه يكون بإمكانك تجاوز هذه المواقف فقط عندما تعمل بجدية وتتحد كفريق".