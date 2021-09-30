"شملت معلول والجزيري".. قائمة منتخب تونس استعدادا لمباراتي موريتانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن منذر الكبير المدير الفني للمنتخب التونسي، قائمة الفريق المستدعاة لخوض مباراتي موريتانيا بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وضمت القائمة 26 لاعبا، وشهدت تواجد علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي ثنائي الزمالك وفخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز، بالإضافة إلى فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق والدحيل القطري الحالي.

ويستعد المنتخب التونسي لمواجهة موريتانيا بالجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال يومي 7 و10 أكتوبر المقبل.

ويحتل المنتخب التونسي صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، يليه زامبيا وغينيا الاستوائية في المركز الثاني والثالث برصيد 3 نقاط لكل منهما، بينما تتواجد موريتانيا في المركز الأخير بدون نقاط.