"كنت أعلم أنني سأسجل".. فرديناند يكشف رسالة رونالدو بعد لقاء فياريال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف ريو فرديناند لاعب مانشستر يونايتد السابق، رسالة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الشياطين الحمر له عقب لقاء الفريق الإنجليزي ضد فياريال الإسباني بدوري أبطال أوروبا.

والتقى مانشستر يونايتد مع فياريال أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال، ونجح الشياطين الحمر في تحويل تأخرهم بهدف دون رد إلى فوز بهدفين.

وسجل رونالدو هدف فوز يونايتد في الثواني الأخيرة من المباراة، وفي حديث لـ BT Sport بعد المباراة قال فرديناند إن اللاعب البرتغالي تواصل معه عقب الهدف وأرسل له رسالة.

وقال فرديناند: "لقد أرسل (رونالدو) رسالة نصية إلي قائلاً (لم ألعب بشكل جيد لكنني كنت أعلم أنني سأحرز هدف)".

ويتقاسم يونايتد المركز الثاني في المجموعة السادسة مع فريق يونج بويز برصيد 3 نقاط لكل منهما، خلف أتلانتا الإيطالي متصدر الترتيب برصيد (4 نقاط)، بينما يتذيل فياريال الجدول بنقطة واحدة.