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بكامل طاقتها الاستيعابية.. إسبانيا تسمح بعودة المشجعين للملاعب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

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قالت السلطات الإسبانية، أمس الأربعاء، إن ملاعب كرة القدم الإسبانية ستشهد حضور الجماهير بشكل كامل مرة أخرى، ابتداء من مطلع الأسبوع.

 

وكانت إسبانيا تسمح بشغل 60 بالمائة فقط من المقاعد في بداية الموسم، لكن مسؤولي الصحة، قالوا إن ظروف جائحة تواصل التحسن بجميع أنحاء البلاد في الأسابيع الأخيرة.

 

ولا يزال لدى المناطق المحلية القرار النهائي بشأن عدد المشجعين المسموح لهم بحضور المباريات، وستبقي كتالونيا القيود عند 60 بالمئة في الوقت الحالي، ما يعني أنه لن تكون هناك تغييرات فورية في المباريات التي يستضيفها فريق .

 

ومن المتوقع أن تملأ جماهير أتلتيكو مدريد، حامل لقب ، ملعب "واندا متروبوليتانو" في مباراة فريقها ضد برشلونة، السب المقبل.

 

وقالت السلطات الإسبانية إنها ستعيد تقييم الظروف الصحية في البلاد في غضون شهر.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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