كريستيانو رونالدو يكشف عن وظيفته في مانشستر يونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

علق كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي على فوز فريقه الصعب ضد فياريال الإسباني في دوري أبطال أوروبا.



وكان مانشستر يونايتد متعادلا على أرضه 1-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات حتى الدقيقة 95، عندما أحرز رونالدو الهدف الثاني في الوقت القاتل ليحافظ لفريقه على حظوظ التأهل بعدما خسر في الجولة الأولى 1-2 من يانج بويز السويسري.

وقال رونالدو عقب المباراة لشبكة بي تي سبورت إن إحراز الأهداف هي وظيفته، وما فعله هو أنه قام بعمله ليفوز الفريق.

واعترف رونالدو أن مانشستر يونايتد عانى من فريق فياريال خلال المباراة خصوصا وأن الفريق الإسباني تقدم في النتيجة بهدف في الدقيقة 53.

وأكمل رونالدو: "فريقنا كان متوترا في شوطي المباراة، لكننا كنا محظوظين في النهاية، عكس مع حدث في المواجهة الأولى أمام يانج بوير لم نملك الحظ هناك".

ويتصدر أتلانتا الإيطالي المجموعة بأربع نقاط، متقدما بنقطة واحدة على يانغ بويز السويسري ويونايتد، فيما يأتي فياريال في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وسيواجه مانشستر يونايتد أتالانتا في الجولة القادمة لتحديد شكل المنافسة في المجموعة.