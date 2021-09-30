شوبير يكشف عن منافس الخطيب في انتخابات الأهلي.. و4 أسماء خارج القائمة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن خروج ما بين 2 إلى 4 أعضاء عن قائمة محمود الخطيب، في انتخابات مجلس إدارة الأهلي المقبلة.

وأضاف شوبير، خلال حديثه ببرنامجه «ملعب أون تايم» عبر قناة أون تايم سبورت: "متصدقش حد يقولك ده اتشال وده اتحط لكن تحديد أسماء محدش يقدر يقول، وبالتالي فيه وجوه جديدة هتدخل في قائمة محمود الخطيب".

وقال الإعلامي: "الأهلي حدد موعد مبدئي لفتح باب الانتخابات من 15 إلى 21 أكتوبر، والانتخابات ستكون في 25 و26 نوفمبر، لكن مازالت الجلسة مفتوحة حتى هذه اللحظة، وهيتخذوا القرار خلال يومين مع استمرار الجلسة".

وعن منافس الخطيب، أوضح شوبير: “حتى الآن لا يوجد منافس، ومصادر مقربة من محمود طاهر أكدت إنه قال: أنا عملت كل حاجة مع النادي، وفي الأول اختير الخطيب، وخلاص أنا بدعم هذا الاستقرار".

واختتم :" هذه مصادر وليس تصريحا رسميا، خاصة أن اسمه يتردد بقوة في انتخابات اتحاد الكرة".