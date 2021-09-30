موعد مباراة منتخب مصر و ليبيريا الودية اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يلتقى مساء اليوم الخميس المنتخب الوطنى أمام ليبيريا ببرج العرب فى أولى مبارياته الودية تحت قيادة الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش في إطارالإعداد لمباراتي ليبيا المقرر لهما يومي 8 و11 أكتوبر من الشهر المقبل في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

موعد مباراة منتخب مصر و ليبيريا الودية

تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب ليبيريا فى التاسعة مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية.

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تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة منتخب مصر و ليبيريا

ويبدأ البرتغالي كيروش مهمته رسمياً مع الفراعنة من خلال ودية ليبيريا والتي يبحث فيها عن مستوى اللاعبين عن قرب بعد اختيار 24 لاعبا للحكم على مستواهم حيث عقد عدة جلسات معهم وأكد لهم أنه لن يعترف إلا بالأداء والالتزام في الملعب و الأفضل من سيستمر معه.

تضم قائمة منتخب مصر المحلية لمباراة ليبيريا الودية، 24 لاعبا هم: فى حراس المرمى: محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو) ، المدافعون: أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد حمدى ( بيراميدز ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي)، لاعبو الوسط: حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)، المهاجمون: محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).