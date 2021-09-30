شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبحث عن مواهب فلسطين لحل أزمة الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة فى التنقيب عن بعض اللاعبين الفلسطينين المميزين للتعاقد مع أى منهم لدعم صفوف الدراويش، لاستغلال لائحة اتحاد الكرة التى تنص على معاملة اللاعب الفلسطينى كلاعب مصرى، ولجأ طلعت يوسف المدير الفنى للإسماعيلى للبحث عن التعاقد مع بعض اللاعبين من فلسطين، نظرًا لصعوبة التعاقد مع لاعبين مصريين مميزين، فى ظل المغالاة فى طلباتهم المالية، فضلاً عن الأزمة المالية التى يعانى منها الفريق فى الفترة الجارية.

وتسابق اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة الزمن للتعاقد مع 5 صفقات قوية قبل غلق باب القيد الصيفى بناء على الاتفاق مع طلعت يوسف لضمان ظهور الدراويش بشكل مميز فى الموسم الجديد.

أنهى الجهاز الإدارى لفريق الإسماعيلى بقيادة أحمد صالح الاتفاق على تنظيم 4 وديات جديدة خلال معسكر الفريق المقام حاليا فى الإسكندرية، حيث يواجه الحمام المطروحى فى أولى ودياته يوم الأثنين المقبل 4 أكتوبر المقبل ، ثم المقاولون العرب يوم 6، وفى اليوم الذى يليه "7 أكتوبر" يلاقى فريق فاركو الصاعد هذا الموسم للدورى الممتاز ويختتم سلسلة ودياته بلقاء سموحة يوم 11 من الشهر المذكور.

ويستعد الدراويش للمشاركة بمنافسات الدورى العام فى نسخته الجديدة والمقرر لها 25 أكتوبر المقبل.