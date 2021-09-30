شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الدورة الإقليمية بمشاركة 154 مدربا استعدادا للألعاب العالمية الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت الدورة التدريبية الأساسية لألعاب القوى للأولمبياد الخاص، والتى شهدت مشاركة 154 مدربا من 10 دول عربية هى مصر والعراق والكويت الدولة المنظمة والبحرين والإمارات والسعودية ولبنان وعمان والمغرب ، والأردن ، وشارك من مصر 72 مدربا ومدربة.

وأكد الدكتور عماد محيى الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص الدولى بأن المشاركة كانت فعالة، وخطوة مهمة نحو بناء قاعدة من المدربين فى مختلف الرياضات الاولمبية التى تشهدها الالعاب العالمية سواء الصيفية أو الشتوية، وأن هذا العدد من المدربين سوف يمثلون قاعدة أساسية فى زيادة أعداد اللاعبين والوصول الى الربع مليون لاعب ولاعبه بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من انتهاء خطة التطوير الخمسية عام 2025.

أبرز ما خرجت به توصيات هذه الدورة إقامة دورتين الأولى متقدمة والثانية لكبير المدربين، وبذلك يكون للاولمبياد الخاص فى القريب العاجل قد امتلك كتيبة مدربة من المدربين المؤهلين للعمل فى الأولمبياد الخاص ، خاصة وأن رياضة العاب القوى من اكثر الرياضات التى تشهدها الالعاب العالمية ، وان المنطقة على أبواب المشاركة فى دورتين عالميتين الأولى الشتوية بكازان الروسية 2023 ، والثانية الصيفية بألمانيا 2023 ، وان لاعبي الجري على الثلوج فى الالعاب الشتوية يتم اختيارهم من بين لاعبي العدوى فى العاب القوى.

وأقيمت الدورة على امتداد اربعة أيام، وقام بإلقاء المحاضرات الأساسية بها الدكتورعاطف سيد أستاذ ألعاب القوى بكلية التربية الرياضية جامعة السادات والمحاضر الدولي للأولمبياد الخاص الدولي وشارك فى إلقاء المحاضرات للدكتور عماد محيى الدين ، والدكتور شريف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات بالاولمبياد الخاص الدولى.



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