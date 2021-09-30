شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عزاء الخواجة كبير مشجعى نادى الزمالك فى صفط اللبن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام، اليوم الخميس، عزاء رأفت الخواجة كبير مشجعى نادى الزمالك أمام منزله فى صفط اللبن، بعدما وافته المنية أمس الأربعاء بعد تدهور الوضع دخل المستشفى، وتأثرت حالته الصحية خاصة فى الرئة والصدر حتى وافته المنية ظهر أمس بالمستشفى.

ونعت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، رأفت الخواجة كبير مشجعى نادى الزمالك بعدما وافته المنية أمس الأربعاء، وتتقدم إدارة النادى إلى أسرته وجماهير نادى الزمالك بخالص التعازي والمواساة داعين المولى أن يلهم أهله وسائر محبيه الصبر والسلوان.

واشتهر الراحل الخواجة بتشجيعه ومساندته الدائمة لنادى الزمالك، وحل ضيفًا فى وقت سابق على ندوة ”الخليج 365” التى أقيمت تحت شعار "لا للتعصب" حيث استقبل ”الخليج 365” كبار مشجعى الأهلى والزمالك حربى والخواجة، للكشف عن أسباب انتشار التعصب فى الرياضة خلال الوقت الحالى.

وكشف رأفت ياسين الشهير بـ"الخواجة" كبير مشجعى الزمالك، عن سبب انتشار حالة التعصب الكروى بين جماهير القطبين فى الفترة الأخيرة، وتحدثا الثنائى فى ضيافة الخليج 365، عن ذكرياتهم من داخل مدرجات القطبين.