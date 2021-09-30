شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الدحيل القطرى لم يفاوض معلول.. وموسيمانى عقده مستمر مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن التونسى على معلول الظهير الأيسر للأهلى لن يرحل عن القلعة الحمراء للدحيل القطرى.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "على معلول أصبح جزءا من تاريخ الأهلى، ومعلوماتى من داخل القلعة الحمراء أن معلول هيستمر فى الأهلى ومفيش عرض جاله من الدحيل القطرى، وتتبقى رتوش بسيطة ويعلن الأهلى تمديد تعاقد النجم التونسى فى غضون أيام قليلة، بينما تم حسم ملف تمديد تعاقد عمرو السولية بشكل نهائى".

ويضيف شوبير "الأهلى عامل حساب كبير أوى لفريق الحرس الوطنى بطل النيجر خوفاً من المفاجأت فى بداية المشوار الأفريقى".

وعن موسيمانى علق شوبير "موسيمانى عقده مستمر مع الأهلى حتى نهاية الموسم الجارى، عقده كان موسمين ونصف مع الأهلى وقتما تم التعاقد معه، وسافر إجازة وراجع ومحدش عارف الفترة الجاية فيها إيه، لكن قصة إن عقده ينتهى أول أكتوبر ليست صحيحة".

وعن الزمالك قال شوبير "أسامة نبيه لم يعود للفريق ولكن كالعادة محدش عارف ايه ممكن يحصل تانى فى هذه الأزمة".

وخاض معلول مع الأهلى 166 لقاء، سجل 27 هدفا وصنع 50 آخرين، وحصد مع الفريق الأحمر لقب الدورى المصرى 4 مرات، والسوبر المصرى مرتين، وكأس مصر مرتين والسوبر الأفريقى مرة، بجانب التتويج بدورى أبطال أفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية.