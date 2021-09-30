شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد جهود الشحات وياسر بعد استئناف تدريباته الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الثنائى حسين الشحات وياسر إبراهيم لاعبا الأهلى فى تدريبات فريقهما الجماعية بشكل طبيعى عقب استئناف التدريبات يوم الأحد المقبل، بعد تعافيهما من الإصابة التى لحقت بهما فى العضلة الضامة والأمامية على الترتيب.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى بالنادى الأهلى إن حسين الشحات وياسر إبراهيم لاعبى الفريق يستكملان فى الوقت الحالي تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وأضاف أبوعبلة إن الثنائي قطع شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة مؤكدًا أن الثنائى يقترب من العودة بشكل تدريجى للتدريبات الجماعية بداية من الأحد القادم.

ويعانى الشحات من الإصابة بإجهاد العضلة الضامة فى حين يعانى ياسر إبراهيم من الإصابة بإجهاد خفيف في العضلة الأمامية.

وكان الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني قد قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ثلاثة أيام، على أن يستأنف الفريق تدريباته الأحد المقبل وذلك في إطار البرنامج الموضوع للاعبين استعدادا للمرحلة المقبلة.

وفاز الأهلى على الغابة بـ7 أهداف دون مقابل، في المباراة الودية التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

واستأنف الأهلى تدريباته يوم الاثنين الماضى على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة عقب مباراة إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر التي فاز فيها الفريق بهدف نظيف، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

ويستعد الأهلى للمرحلة المقبلة، التى تشهد خوض الفريق مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.