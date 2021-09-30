شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام ليبيريا.. السعيد ومصطفى فتحى وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض، اليوم، المنتخب الوطنى أولى مبارياته الودية أمام ليبيريا تحت قيادة الجهاز الفنى الجديد بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش فى إطار الإعداد لمباراتى ليبيا المقرر لهما يومى 8 و11 أكتوبر من الشهر المقبل فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

ويبدو التشكيل المتوقع لمنتخب مصر فى ودية ليبيريا مكون من "محمد الشناوى وأحمد فتوح وأيمن أشرف ومحمود حمدى الونش وأكرم توفيق وعمرو السولية وطارق حامد وأحمد سيد زيزو وعبد الله السعيد ومصطفى فتحى ومحمد شريف".

تضم قائمة منتخب مصر المحلية لمباراة ليبيريا الودية، 24 لاعبا هم: فى حراس المرمى: محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو) ، المدافعون: أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد حمدى ( بيراميدز ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي)، لاعبو الوسط: حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)، المهاجمون: محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).