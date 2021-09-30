شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أوباما محتار فى مغازلات الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الحيرة تسيطر على نجم الزمالك يوسف أوباما بسبب إغراءات عروض الخليج للانتقال إلى أى منها خلال المرحلة المقبلة .

ويحلم أوباما بخوض تجربة الإحتراف خلال المرحلة المقبلة بعد فشل إنضمامه لأحد أندية السعودية بسبب تمسك إدارة النادى بتواجده مع الفريق .

تلقي يوسف أوباما مهاجم الزمالك عدة عروض من اندية خليجية وتحديدا في الدورى السعودي والاماراتي تمهيدا للتعاقد معه في يناير المقبل، عقب فشله في خوض تجربة الاحتراف في الحزم السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية عقب تمسك مسئولي الزمالك ببقائه.

وأبدى أوباما موافقة مبدئية علي العروض التي تلقاها ولكنه طلب ضرورة التفاوض مع إدارة نادي الزمالك ، وطلب أوباما أيضا تأجيل المفاوضات الرسمية ووالمراحل النهائية في المفاوضات لحين اتضاح الرؤية بالنسبة للزمالك في مسألة فتح القيد في يناير المقبل من عدمها لكي يتمكن الزمالك من توفير بديل مناسب له.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب يوسف اوباما فى الصور التالية :