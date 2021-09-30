شكرا لقرائتكم خبر عن الجهة الإدارية واللجنة الأوليمبية تتسلمان قائمة مرشحى انتخابات الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلمت الجهة الإدارية واللجنة الأوليمبية الكشف النهائى بمرشحى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى خلال الدورة القادمة 2021 -2025 بعدما تم اعتماد القائمة بشكل نهائى من مجلس إدارة الدراويش الحالى برئاسة إبراهيم عثمان، ولم تشهد قائمة المرشحين أى استبعاد سواء على مقعد الرئاسة أو العضوية أو نائب الرئيس أوأمين الصندوق.

وانسحب آل عثمان من خوض السباق الانتخابى بعدما تولى إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى الحالى المنصب منذ 2017 فيما اعتذر شقيقه محمود عثمان عن خوض الانتخابات الجديدة.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية بالإسماعيلى الذين يحق لهم الاقتراع فى الانتخابات القادمة نحو 5 آلاف فرد أو أكثر بقليل المسددين لاشتراكاتهم عن السنة المالية المنتهية لاختيار المجلس الجديد الذي يتولى قيادة النادى لأربع سنوات.

وضمت قائمة المرشحين كل من :





الرئيس

- هشام عنانى

- يحيى الكومى

- نصر أبو الحسن

- على غيط





نائب الرئيس

- سليمان أبو عريضة

- خالد زين

- محسن عبد المسيح





أمين الصندوق

- مصطفى شلة

- حاتم حجازى





العضوية

-عاطف زايد

- عمرو زكى

- مدحت الحوفى

- هشام درويش

- حمد عيد

- محمد طلحة

- محمد أسامة

- خالد الطيب

- محمد سند

- مدحت سعيد

- طاهر سليم

- عماد محمد الدين

- وليد شعيب

- كمال حمودة

- أحمد محمد عبد السميع





العضوية تحت السن

- حسام أبو وديع

- نانسى القاضى

- محمد مجدى