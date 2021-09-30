كرة سلة.. تعرف على موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وشعب حضرموت

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يبدأ فريق الأهلي لكرة السلة رجال، مشواره في البطولة العربية والمقامة في مصر بمواجهة نظيره شعب حضرموت اليمني ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة بجانب كل من شعب حضرموت اليمني ووداد بوفاريك الجزائري والفتح السعودي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على أن تنقبل عبر شاشة أون تايم سبورتس 3، ونايل سبورت، ودبي سبورت، الكأس القطرية.

في المقابل، افتتح فريق الاتحاد السكندي منظم البطولة مشواره بالفوز على الميناء اليمني بنتيجة (115-46).