سبورت: اجتماع في برشلونة لحسم مصير كومان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

زعمت تقارير إسبانية، أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، عقد اجتماعا مع نائبه رافا يوستي وماتيو أليماني مدير كرة القدم امتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس من أجل مناقشة مصير المدرب الهولندي رونالد كومان.

ويعاني برشلونة من سوء النتائج سوء على المستوى المحلي أو الأوروبي، كان آخرها خسارة الفريق الكتالوني بثلاثية دون رد أمام بنفيكا البرتغالي في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ليحقق أسوأ انطلاقة له في البطولة.

وقالت صحيفة "سبورت"، إن المدرب الهولندي استنفذ رصيده ويبدو أن قرار إقالته أصبح لا مفر منه الآن.

وأضافت الصحيفة الكتالونية أنه خلال اجتماع لابورتا مع مساعديه تمت مناقشة إعلان إقالة كومان خلال الساعات القليلة المقبلة، بالإضافة إلى طرح عدد من البدائل التي يمكنها خلافة المدرب الهولندي.

ولفتت "سبورت" إلى أن تشافي هيرنانديز (لاعب برشلونة السابق ومدرب السد القطري الحالي)، وروبرتو مارتينيز (مدرب بلجيكا) من بين الأسماء المطروحة لخلافة كومان، مضيفة أن أندريا بيرلو أيضًا ضمن البدائل خاصة وأن لابورتا (رئيس النادي) لديه علاقة جيدة مع مدرب يوفنتوس السابق.

وأتمت الصحيفة أن الساعات القليلة القادمة ستكون حاسمة في برشلونة، خاصة بعد الوضع الحرج الذي أصبح الفريق عليه.