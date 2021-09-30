مواجهة ودية لمصر وموقعة منتظرة لمصطفى محمد.. تعرف على أبرز مباريات الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يقام اليوم الخميس عدد من المباريات المهمة سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي لعل أبرزهم مواجهة ودية لمنتخب مصر ضد منتخب ليبيريا.

وستكون مباراة مصر تحت أنظار المتابعين حيث سيتولى البرتغالي كارلوس كيروش قيادة "الفراعنة" للمرة الأولى قبل المواجهة الرسمية ضد المنتخب الليبي في إطار تصفيات كأس العالم بقطر 2022.

وعلى المستوى المحلي أيضًا، يلعب الزمالك ضد بيراميدز في إطار استعداد الفريقين للموسم الجديد (2021 - 2022).

وفي بطولة الدوري الأوروبي "يوربا ليج" يخرج فريق جالاتا سراي التركي والذي يلعب بين صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد لمواجهة مارسيليا الفرنسي في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات.

- ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الخميس بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- مباراة ودية - منتخبات:

مصر × ليبيريا.. الموعد 9 مساءً.. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 1.

- مباراة ودية - أندية:

الزمالك × بيراميدز.. الموعد 5 مساءً.

- الدوري الأوروبي:

ريال سوسيداد × موناكو.. الموعد 6:45 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 2.

ليجا وارسو × ليستر سيتي .. الموعد 6:45 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 2.

نابولي × سبارتاك موسكو.. الموعد 6:45 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.

سيلتيك × باير ليفركوزن.. 9 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس اكسترا 1.

وست هام × رابيد فيينا.. 9 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 2.

لاتسيو × لوكومتويف موسكو.. الموعد 9 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس اكسترا 2.

مارسيليا × جالاتا سراي.. الموعد 9 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 3.

- دوري المؤتمر الأوروبي:

زوريا لوهانشك × روما.. الموعد 6:45 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس اكسترا 2.

توتنهام هوتسبير × إن إس مورا.. الموعد 9 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس بريميوم 1.