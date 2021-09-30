تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام ليبيريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

يستعد المنتخب الوطني الأول للظهور اليوم الخميس، بشكل جديد تحت قيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش الذي تولى المهمة الفنية للفراعنة خلفًا لحسام البدري.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني ودية "خارج التوقف الدولي" أمام نظيره ليبيريا مساء في برج العرب بالإسكندرية.

وانطلق معسكر منتخب مصر يوم 28 من شهر سبتمبر بتواجد لاعبي الدوري، في انتظار وصول المتحرفين مع بداية التوقف الدولي استعداداً لمباراتي ليبيا يومي 8 و12 أكتوبر بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وصرح مصدر لـ"الخليج 365" أن كيروش يتجه لخوض كل شوط بتشكيل مختلف من أجل التعرف على جميع اللاعبين المتاحين أمامه، نظراً لأنه لم يحظى بالوقت الكافي لمتابعة اللاعبين بسبب انتهاء الموسم في مصر.

وأشار المصدر، الى أن كيروش يتجه للدفع في الشوط الأول بكل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتوح – أيمن أشرف – محمود حمدي "الونش" – أكرم توفيق.

خط الوسط: عمرو السولية – طارق حامد.

ثلاثي قبل المهاجم: أحمد سيد "زيزو" – عبدالله السعيد – مصطفى فتحي.

خط الهجوم: محمد شريف.

ومن المتوقع أن يُجري كيروش تغييرات عديده ليلعب الشوط الثاني بتشكيل متوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمد حمدي – علي جبر – باهر المحمدي – أحمد توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي – مهند لاشين.

ثلاثي قبل المهاجم: رمضان صبحي – محمد مجدي "أفشة" – أحمد سمير.

خط الهجوم: إبراهيم عادل.