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نجم برشلونة: تغيير المدير الفني ليس الحل لمشاكل البارسا

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محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد /أ ش أ/

قال لاعب وسط ، فرينكي دي يونج، إن تغيير المدير الفني للفريق ليس هو الحل لمشاكل البارسا، مؤكدًا دعمه لمدربه رونالدو كومان.
جاءت هذه التصريحات عقب هزيمة الفريق أمام بنفيكا بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب "النور" ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لبطولة لكرة القدم.
وأعلن دي يونج في تصريحات بعد المباراة، أوردتها صحيفة ماركا الإسبانية، "لا أعتقد أن تغيير المدرب هو الحل".
وأكد نجم البارسا أنه "علينا الاستمرار في القتال والبقاء معًا والتغلب على هذا الوضع بالعمل الجاد والتحدي كفريق واحد."
سقوط برشلونة اليوم هو الثاني على التوالي في دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته في الجولة الأولى على ملعبه "كامب نو" أمام بايرن ميونخ الألماني بثلاثية نظيفة أيضا، ليفشل الفريق الكتالوني في تسجيل أي هدف خلال المباراتين.
أحرز ثلاثية بنفيكا، داروين نونيز "هدفين" في الدقيقتين 3 و79، ورافا سيلفا في الدقيقة 69.
وبهذا الانتصار، رفع بنفيكا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، بينما ظل برشلونة بدون نقاط في المركز الرابع والأخير للمجموعة.​

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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