موعد مباراة مصر وليبيريا الليلة.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مواجهة ودية أمام ليبيريا، في التاسعة مساء اليوم، الخميس، استعدادا لمباراتي ليبيا المقرر لهما يومي 8 و 11 أكتوبر من الشهر المقبل في الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وتعتبر مباراة ليبيريا هي أول مباراة يخوضها البرتغالي كارلوس كيروش، بعد تعيينه خلفا لحسام البدري.

واختار كيروش قائمة منتخب مصر المحلية لمباراة ليبيريا الودية، وتضم 24 لاعبا هم:

حراس المرمى: محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو)

المدافعون: أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد حمدى ( بيراميدز ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي)

الوسط: حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز)

المهاجمون: محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد زيزو ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).

ومن المتوقع أن يمنح كيروش الفرص لعدد كبير من اللاعبين حتى يستقر على القوام الرئيسي للمنتخب.

ومن المتوقع أن يبدأ بتشكيل مكون من:

الشناوي

أحمد فتوح، الونش، أيمن أشرف (باهر المحمدي)، أكرم توفيق

السولية، طارق حامد، قفشة، مصطفى فتحي، رمضان صبحي (زيزو)

محمد شريف

القناة الناقلة

تذاع المباراة حصريا على قناة أون تايم سبورت