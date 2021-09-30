شكرا لقرائتكم خبر عن جونيور أجايي يعترض على وضعه بقائمة الانتظار فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعترض النيجيري جونيور أجايي جناح الأهلي على وضعه في قائمة الانتظار، والتي تمنعه من المشاركة في المباريات حتى يناير المقبل وهي فترة طويلة، ويرغب في الوصول إلى حل بمقتضاه يفسخ عقده مع الأهلي ومن ثم الانتقال إلى أحد الأندية المهتمة بالتعاقد معه في الصيف الحالي، مستغلا أن عقده مع الأهلي قارب على الانتهاء.

ويحاول مسئولو النادي الأهلي إقناع أجايي بالانتقال لأحد أندية الدوري الممتاز المهتمة في ضمه بالصيف الحالي وأبرزها نادي فاركو على سبيل الإعارة، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات والتي لن ينالها في الأهلي.

و تأتي رغبة الأهلي في إعارة أجاي لتكون فرصة في تخفيف العبء المالي عن خزينة الأهلي بسبب إجباره على دفع رواتب اللاعب بشكل منتظم من ناحية ولاستعادة مستواه ومن ثم يتم متابعته من قبل الجهاز الفني تمهيدا لاستعادته وتوقيع عقد جديد مع القلعة الحمراء من ناحية أخرى.

وابتعد جونيور أجايى عن مستواه منذ عودته من الإصابة ما جعله خارج حسابات الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، خلال مباريات فريق الاهلى فى الفترة الأخيرة مفضلاً الدفع بمحمود كهربا وطاهر محمد طاهر على النيجيري.

واجمالا لعب أجاى مع الاهلى 161 مباراة بكل البطولات بإجمالى 11304 دقيقة لعب سجل 41 هدفا وصنع 30 هدفا ونال 14 إنذارا، وحصد مع الأهلى 4 بطولات للدورى وبطولتين كأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى بجانب التتويج بدورى الابطال الافريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقى.