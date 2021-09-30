شكرا لقرائتكم خبر عن هدية تنتظر سعد سمير فى فيوتشر بعد الرحيل عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لنادى فيوتشر اف سى بقيادة على ماهر على منح سعد سمير الوافد الجديد للفريق من النادى الاهلى شارة الكابتن ليقود الفريق الصاعد حديثا للدورى الممتاز بالموسم الجديد بإعتباره أكبر اللاعبين سناً وأكثرهم خبرة وحتى يكون بمثابة قائد لفيوتشر الذى يحتاج للخبرات فى أول مواسمه بدوري الاضواء والشهرة ، وأسدل الستار على رحلة سعد سمير داخل جدران القلعة الحمراء والتى انتهت بدموع الفراق ، بعدما أعلن النادى الاهلى رحيل قائده الفريق لنادى فيوتشر على سبيل الاعارة لمدة موسمين بداية من الموسم الجديد، حيث دخل اللاعب فى وصلة بكاء أثناء وداعه لزملائه فى القلعة الحمراء.

"دموع" سعد سمير أثناء إعلان رحيله عن الاهلى أثارت ردود أفعال قوية داخل القلعة الحمراء وعبر منصّات التواصل الإجتماعي وأعتبرها كثيرون بمثابة دموع في عيون مُخلصة ووفيّة للاعب قدم الكثير للاهلي سواء بقدراته الفنية أو إخلاصه وحماسه داخل النادي لسنوات طويلة.

وأشاد الاهلى بسلوك سعد سمير وانضباطه واحترامه الشديد لقيم وتقاليد النادي، مؤكدين أنه كان نموذجًا للالتزام سواء كان يشارك في المباريات أو خارج التشكيل، فضلًا عن دوره في تحفيز زملائه وخلق أجواء من الود والحب، التي كانت من أسرار نجاح المنظومة الكروية طوال الفترة الماضية.

وشارك سعد سمير فى 204 مباريات مع الأهلى بكل البطولات بإجمالى 16551 دقيقة لعب وسجل خلالها 13 هدفاً وصنع هدفا وتلقى 15 كارت أصفر وتعرض للطرد مرتين، وتوج مع القلعة الحمراء بسبعة بطولات للدوري الممتاز ولقبين لكأس مصر ولقبين للسوبر المحلى وأربعة ألقاب لدوري أبطال أفريقيا وثلاثة ألقاب للسوبر الأفريقى وخمسة القاب للسوبر المحلى بجانب كأس الكونفدرالية وبرونزية كأس العالم للأندية.