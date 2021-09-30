تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الخميس 30 سبتمبر/ أيلول 2021، عدة مباريات على صعيد مسابقتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.



وتستكمل منافسات دور المجموعات في المسابقتين القاريتين بأوروبا، بجانب بعض المباريات في الدوريات العربية.

يواجه فريق نابولي الإيطالي نظيره سبارتاك موسكو الروسي، في الجولة الثانية من بطولة الدوري الأوروبي 2021-2022.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة و45 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة و45 دقيقة بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة بي إن سبورتس beIN Sports HD 1.

يستضيف توتنهام الإنجليزي على ملعبه نظيره مورا السلوفيني في الجولة الثانية من مجموعات دوري المؤتمر الأوروبي.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبوظبي. وتبث المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس.

يستضيف فريق أبها نظيره النصر في الجولة السابعة من الدوري السعودي، مساء الخميس.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة و35 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة و35 دقيقة بتوقيت أبوظبي، ومن المقرر أن تنقل على الهواء عبر قناة SSC 1 HD/SD، ومنصبة شاهد الإلكترونية.

يلتقي فريق زوريا الأوكراني مع ضيفه روما الإيطالي في الجولة الثانية من دوري المؤتمر الأوروبي.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبوظبي. وتبث المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس.

يواجه فريق الحزم نظيره الهلال في الجولة السابعة من الدوري السعودي، مساء الخميس.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة و20 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة و20 دقيقة بتوقيت أبوظبي.

وتبث منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2021-2022 عبر قنوات SSC ومنصة شاهد الإلكترونية.