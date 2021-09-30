شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواجه الجمارك البورسعيدي وديًا استعدادا للموسم الجديد.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق المصرى البروسعيدى بقيادة مدربه التونسى معين الشعبانى، نظيره الجمارك البورسعيدي على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، مساء اليوم الخميس، استعدادا لمباراتي الفريق أمام سلطات الموارد الأوغندي في انطلاقة الكونفدرالية.

ويغيب عن مباراتي المصري أمام بطل أوغندا ثمانية لاعبين جدد هم، أحمد الشيخ، لاعب الأهلي ومصر المقاصة وبيراميدز السابق، والوافد لصفوف المصري البورسعيدي من نادي بيراميدز، وأسامة الجزار لاعب اتحاد كلباء، وإسلام جمال وأحمد علاء مدافعا طلائع الجيش، وعمرو مرعي مهاجم بيراميدز والذي لعب معارًا في صفوف طلائع الجيش في الموسم الماضي، ومحمد بلح الوافد لصفوف الفريق من نادي الصداقة التونسي، وإسلام المزين من الحمام المطروحي، وإلياس الجلاصي ممن الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي.

وتأهل فريق سلطات الموارد الأوغندي لمواجهة المصري البورسعيدي فى دور الـ32 من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية، بعد تخطي عقبة فريق البن الإثيوبي في دور الـ64 البطولة للموسم الحالي.

وحسم فريق سلطات الموارد تأهله بعد الفوز خارد ملعبه فاز على فريق البن الإثيوبي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتأهل بمجموع المباراتين 5-1، بعدما سبق وحقق الفوز في لقاء الذهاب على ملعبه بنتيجة 2-1.

وسوف تقام مباراة الذهاب في أوغندا أحد أيام 15 و16 و17 أكتوبر المقبل، بينما سيقاو لقاء العودة في مصر أحد أيام 22 و23 و24 أكتوبر.