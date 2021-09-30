شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات نفسية من كارتيرون للاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك جلسات متفرقة مع اللاعبين لتهيئتهم نفسيا مع اقتراب منافسات الموسم الجديد والتي يستهلها الزمالك بمواجهة توسكر الكيني في منتصف أكتوبر المقبل ضمن مباريات الذهاب بدورى أبطال افريقيا.

وحرص كارتيرون خلال معسكر برج العرب الذي أقيم الفترة الماضية وانتهي يوم الأثنين الماضي، علي عقد جلسات مع اللاعبين مجمعة وبصفة منفردة تحدث خلالها عن أهمية تحقيق نتائج إيجابية في انطلاق الموسم لانها ستزيد من الثقة بين اللاعبين والجماهير وهي النقطة التي يحتاجها الزمالك للمنافسة علي البطولات الموسم المقبل.

من ناحية أخرى تلقي يوسف أوباما مهاجم الزمالك عدة عروض من اندية خليجية وتحديدا في الدورى السعودي والاماراتي تمهيدا للتعاقد معه في يناير المقبل، عقب فشله في خوض تجربة الاحتراف في الحزم السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية عقب تمسك مسئولي الزمالك ببقاءه.

وأبدى أوباما موافقة مبدئية علي العروض التي تلقاها ولكنه طلب ضرورة التفاوض مع إدارة نادي الزمالك ، وطلب أوباما أيضا تأجيل المفاوضات الرسمية ووالمراحل النهائية في المفاوضات لحين اتضاح الرؤية بالنسبة للزمالك في مسألة فتح القيد في يناير المقبل من عدمها لكي يتمكن الزمالك من توفير بديل مناسب له.

في سياق مختلف قرر مسئولو نادي الزمالك قيد التونسي سيف الجزيري مهاجم الفريق في قائمة الموسم الجديد، عقب وصول البطاقة الدولية للمغربي محمد اوناجم العائد من الإعارة للوداد المغربي، وذلك بعد حل ازمة قيد الثنائي معا في الاتحاد الدولي " فيفا ".

ومن المقرر ان تصل بطاقة اوناجم خلال 48 ساعة، وسيتم انهاء إجراءات قيد الثنائي الجزيري واوناجم معا، علي الرغم من اكتمال أوراق الجزيري ، الا ان إدارة الزمالك اتفقت مع اتحاد الكرة علي ان تتم عملية قيد جميع اللاعبين معا عقب انهاء جميع المخاطبات بين الزمالك والفيفا بشأن ازمة المنع من القيد.

ويترقب مسئولو الزمالك وصول البطاقة الدولية للمغربي محمد اوناجم لاعب الفريق من الاتحاد المغربي خلال 48 ساعة، لاتمام عملية قيد اللاعب في قائمة الزمالك استعدادا للموسم الجديد، وذلك عقب عودته من الإعارة للوداد المغربي الموسم الماضي.

وقام اتحاد الكرة بارسال طلب لاتحاد الكرة المغربي يطلب فيها ارسال البطاقة الدولية لاوناجم عقب وصول موافقة من الفيفا علي قيد اوناجم والتونسي سيف الجزيري رغم منع الزمالك من القيد لفترتين، ومن المنتظر ان تصل البطاقة الدولية للزمالك خلال الـ 48 ساعة المقبلة ليتم قيد اللاعب في قائمة الفريق للموسم الجديد.