شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مباريات قوية فى افتتاحية المجموعة الثالثة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم مباريات دورى القسم الثانى في نسخته الجديدة بإقامة 7 مواجهات في المجموعة الثالثة التي تضم أندية الإسكندرية وبحرى ، بينما تاجل مباراة الرجاء وحرس الحدود بسبب أزمة القيد التي ضربت الفريق المطروحى ومنعته من قيد جميع لاعبيه الذى انتقلوا إليه في بداية الموسم الحالي .

فعلى ملعب عز الدين يعقوب بالإسكندرية يستضيف الأوليمبى نظيره بلدية المحلة في جماهيرى يصعب التكهن بنتيجته نظرا لقوة الفريقين ورغبتها في المنافسة على الصعود للأضواء من جديد بعدما قام كلا المديرين الفنيين بتدعيم صفوف الفريق .

كما يستضيف دكرنس على ملعبه نظيره المنصورة في لقاء متكافئ على زعامة الدقهلية بعدما أصبح الفريق الضيف أحد أقوى الفرق بالمجموعة ، كما يلتقى المجد السكندرى الصاعد حديثا للقسم الثانى مع سبورتنج ، في الوقت الذى يلتقى فيه بايونيرز مع أبو قير للأسمدة في مواجهة يبحث فيها الضيوف بقيادة أحمد الكاس عن الفوز للمنافسة من أول يوم على الصعود للأضواء

في الوقت نفسه يلتقى المصرى بالسلوم مع كفر الشيخ ، والزرقا مع دمنهور في لقاء صعب لأصحاب الأرض الذين انتقلوا هذا الموسم للعب في المجموعة الثالثة بدل من الثانية ، كما يلتقى صيد المحلة مع الحمام .