شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: أشرف بن شرقى يتهرب من التجديد للزمالك.. ولجنة الإدارة لم تُقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي خالد الغندور أن المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الكروى الأول بنادي الزمالك، ما زال حتى الوقت الحالي يتهرب من التجديد للقلعة البيضاء، فى ظل تقديم كافة العروض المغرية من أجل تجديد تعاقده الذي سينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وأضاف الغندور، خلال تقديم برنامجه "زملكاوى" عبر شاشة الزمالك، أن هناك إحساسا بأن أشرف بن شرقي لا يرغب في التجديد للزمالك، خاصة أن اللاعب يضع بعض الشروط اللا منطقية ويصر عليها من أجل الموافقة على التجديد للقلعة البيضاء.

وتابع خالد الغندور حديثه مؤكدًا أن اللجنة المؤقتة التى تدير نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قدمت كل ما بوسعها من أجل حسم ملف تجديد بن شرقي، ولم يقصروا فى أى شىء مقابل تجديد اللاعب، إلا أن الأخير ما زال يماطل ويرفض حسم الموقف فى الوقت الحالي.

واستطرد حديثه مؤكدًا أنه رغم تلقى أشرف بن شرقي عروضا مغرية من أندية مصرية إلا أنه من المؤكد أن اللاعب لا يرغب فى اللعب داخل مصر في حالة رحيله عن الزمالك، وأنه يرغب فى خوض تجربة خارجية.

وقال خالد الغندور: "لجنة الزمالك تبذل قصارى جهدها من أجل حسم ملف تجديد بن شرقي، وأنا شايف إن التجديد للاعب أهم بكتير من التعاقد مع صفقتين أو ثلاث صفقات، كما أنه أهم من ضم دونجا أو عبد الله السعيد من بيراميدز، وأتمنى استمرار بن شرقي مع الزمالك".