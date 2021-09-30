شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى: أرفض تطبيق دورى المجموعتين لأنه"فاشل وضعيف ومفيهوش عدالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش أن فكرة إقامة دورى المجموعتين فى الموسم الجديد مرفوضة لأنه دورى ضعيف للغاية، قائلا فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "شاركت فى دورى المجموعتين كلاعب ومدرب، وكنت مديرا فنيا لحرس الحدود، وأثبتت التجربة أنه دورى ضعيف وفاشل ومفيهوش أى عدالة ولن يفرز بطلا واقعياً للمسابقة، ولا هابطين شرعيين للقسم الثانى".

وأضاف المدير الفنى لطلائع الجيش "دورى المجموعتين لا يتمتع بالعدالة التى هى أساس التنافس فى المسابقات، لذا أرفض بشدة فكرة عودته من جديد مهما كانت المغريات".

وتابع عبد الحميد بسيونى :" الدورى له شكل واحد فقط من دورين، والاقتراحات الأخرى غير مفيدة للفرق، والدورى من الدورين يكفل الحقوق لكل فريق بينما المقترحات الأخرى قد لا يتحقق فيها العدالة لعدد من الفرق".

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت عن مقترح إقامة الدوري من دور واحد ضمن 3 مقترحات، وذلك كبديل لتوفير الوقت، حيث سيكون نظام الدوري هو لعب 17 مباراة لكل فريق، وعقب نهاية الدور الأول، يتم تقسيم الفرق إلى 8 فرق تلعب على الصدارة، و10 فرق على الهبوط حتى النهاية مما يؤدي للعب 27 جولة كحد أقصى.

وتوّج فريق طلائع الجيش ببطولة السوبر المصرى للمرة الأولى فى تاريخه بعد الفوز على الأهلى بركلات الجزاء الترجيحية 3 / 2 خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، باستاد برج العرب فى السوبر المصرى، حيث لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي والإضافى بالتعادل السلبى.

وتعاقد الطلائع مع 10 صفقات هم ميدو جابر لاعب سيراميكا، وثنائى المصرى البورسعيدى محمد جابر و كازاجى كاسونجو ومحمد الصباحي لاعب الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بجانب التعاقد مع عبد الرحمن شيكا وأحمد عفيفى لاعبى الإنتاج الحربى لمدة موسمين بجانب التعاقد مع التونسي محمد علي الجويني مدافع الصفاقسي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لمدة موسمين، بالإضافة إلى التعاقد مع كريم عمير لاعب بوردو الفرنسى لمدة ثلاثة مواسم بجانب رمزى مدحت لاعب وادى دجلة والمحترف سابقا بالدوري اليونانى، بالإضافة إلى محمد أنور مدافع الاتحاد السكندري لمدة موسمين.