شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يقترب من استعارة لاعب الأهلى موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب نادى الاتحاد السكندرى من ضم عبد الرحمن مانو، لاعب وسط ومساك الأهلى (21 عاما)، موسمين على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا للموسم الجديد.

ووضع مسئولو الاتحاد السكندري مع نظرائهم في الأهلى الخطوط العريضة لاستعارة اللاعب الصيف الجاري لتدعيم صفوف زعيم الثغر، استعدادا للموسم المقبل المقرر انطلاقه نهاية أكتوبر المقبل.

ونجح الاتحاد السكندري في ضم صفقات قوية هي المدافع محمد عبد السلام على سبيل الإعارة من الزمالك بنية البيع النهائي، وأحمد يحيى حارس مرمى الإنتاج الحربي في صفقة بيع نهائي، ولاعب الوسط سعيدو سيمبوري من صفوف المصري البورسعيدي، ونادر رمضان من صفوف الإسماعيلي، ومصطفى رمضان "عفروتو" لاعب فريق الحمام الناشط في دوري القسم الثاني، والمهاجم الغاني مورو ساليفو في صفقة بيع نهائي، ومحمد مجدى، مدافع نادى البنك الأهلي السابق، والمهاجم الغانى بنجامين بواتنج، قادمًا من نادى إلمينا شاركس الغاني، والمهاجم الدولي الأنجولي كريستوفاو باسينسيا مابولولو قادماً من نادى أول أغسطس الأنجولي، وأحمد عادل "ميسي" لاعب المقاصة السابق، ومحمد عبد المنصف حارس مرمى فريق دجلة السابق، وأحمد على مهاجم البنك الأهلى. حم

وكشف مصدر بالجهاز الفني للاتحاد السكندري أن ملف الانتقالات الصيفية في النادي لم يغلق حتى الآن، موضحا أن النادي ما زال في مفاوضات مع بعض اللاعبين من الأندية الأخرى.

وكشف المصدر في تصريحات لليوم السابع أن النادي وضع أربعة لاعبين على قائمة الإعارة في الموسم الجاري، لإكسابهم بعض الخبرات من الاحتكاك الرسمي على أن يعودوا في الموسم بعد القادم للمشاركة مع زعيم الثغر.