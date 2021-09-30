شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: اتفاقية عدم إفشاء الأسرار تمنعنى من الكشف عن صفقة الدوري الإسبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض فرج عامر، رئيس نادي سموحة، الكشف عن هوية الصفقة التاريخية، بسبب توقيعه لاتفاقية عدم إفشاء أسرار، قائلا: "الصفقة التاريخية كان لاعب كبير يلعب كرأس حربة من الدوري الإسباني، وكان لديه مشاكل عائلية، ولا يمكن الكشف عن هويته لأنني وقعت على اتفاقية عدم كشف أسرار".

وتابع رئيس سموحة في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس 2، مع الإعلامي مدحت شلبى: "في وجهة نظري أننا نستحق التواجد بالمركز الثالث الموسم الماضي، والمباراة الأخيرة بالدوري أمام ناشئي المقاصة كانت بدون تقنية الفيديو".

وواصل المهندس محمد فرج عامر: "مشوار سموحة طوال مشاركته بالدوري جيد جداً، ودائماً نبيع لاعبين رائعين، وهذا مصدر من مصادر الدخل للنادي، وموقع ترانسفير ماركت قال إننا الفريق الوحيد الذي يفوز من بيع اللاعبين".

واختتم رئيس نادي سموحة: "مصطفى فتحي فضل الانضمام لسموحة على الرغم من امتلاكه لثلاثة عروض بـ3 أضعاف ما سيحصل عليه في سموحة".