يوفنتوس يضرب تشيلسي بهدف ويتصدر مجموعته في دوري أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح فريق يوفنتوس الإيطالي في تحقيق فوزاً صعباً على حساب ضيفه تشيلسي الإنجليزي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "اليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

أحرز هدف المباراة الوحيد فيديريكو كييزا في الدقيقة 46 وهي أول دقيقة من زمن الشوط الثاني.

ودخل يوفنتوس المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دي ليخت، بونوتشي، ساندرو، كوادرادو

خط الوسط: لوكاتيلي، بيتانكور، رابيو، كييزا

خط الهجوم: كولوسيفسكي، مويس كين.

بينما دخل تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: روديجر، كريستنسن، سيلفا

خط الوسط: كوفاسيتش، جورجينيو، ألونسو، أزبيليكويتا

خط الهجوم: لوكاكو، هافيرتز، حكيم زياش.

وبهذه النتيجة تصدر يوفنتوس جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين ، فيما يحتل تشيلسي المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

وكان تشيلسي قد حقق الفوز على زينيت الروسي بهدف نظيف، في الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، فيما سحق فريق يوفنتوس منافسه مالمو السويدي، بثلاثية نظيفة على ملعب "مالمو ستاديون".