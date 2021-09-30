شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل النقاز: بيراميدز لم يقدم عرضا لضم اللاعب التونسى وأوباما يرفض الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم فتوح، وكيل الثنائي حمدي النقاز ويوسف أوباما، استمرار علاقتنه بالفرنسي باتريس كارتيرون قائلا: "أنا وكيل كارتيرون، سمعت إنه قال إنني لست وكيله، ولكن أنا أشكك في هذا قد تكون سوء ترجمة، هو صديق لي قبل أن أكون وكيله وعلاقتنا جيدة".

وأوضح فتوح في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس 2، مع الإعلامي مدحت شلبى، أنه لا يوجد أي عرض رسمي من بيراميدز لضم حمدي النقاز حتى الآن، لكن كافة الحلول مطروحة في ظل أزمة القيد.

وواصل وكيل اللاعبين: "لا نعلم إلى أي مدى ستصل أزمة وقف القيد بالنسبة للزمالك، لكن كل الحلول مطروحة بالنسبة لموقف حمدي النقاز مع الزمالك في ظل استمرار أزمة القيد".

وتابع فتوح: "بالنسبة للعروض الرسمية لم يحدث تماما، لكن حدث تواصل بين النقاز وأحد الأشخاص المقربين من مسؤولي النادي، وإذا استمرت أزمة القيد سيتم عقد ثلاثي بين النقاز والزمالك وبيراميدز لمدة موسم".

واختتم تصريحاته: "غير صحيح وجود عرض ليوسف أوباما أو رغبته في الرحيل عن الزمالك، هو ابن من أبناء النادي ويقدر الظروف الحالية تماما".