شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى: اختلفت مع البدرى.. والجبلاية لم تجاملنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق مصطفى، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أنه كان هناك بعض الاختلاف في وجهات النظر مع حسام البدري، ولكن الأمور أصبحت أفضل بعد ذلك والعلاقة أصبحت رائعة.

وقال طارق في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "حسام البدري كان يشرك جميع أعضاء الجهاز المعاون له اختيارات في قائمة المنتخب". وتابع: "لم تتم مجاملتي في اختياري بمنصبي في الجهاز السابق لمنتخب مصر".

وأكد طارق مصطفى أنه شعر بسعادة أكبر بعد إقالة من الجهاز الفني للمنتخب ورحيله أكثر من توليه هذا المنصب في المنتخب الوطني.