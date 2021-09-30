شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى: اختلفت مع البدرى.. والجبلاية لم تجاملنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد طارق مصطفى، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أنه كان هناك بعض الاختلاف في وجهات النظر مع حسام البدري، ولكن الأمور أصبحت أفضل بعد ذلك والعلاقة أصبحت رائعة.
وقال طارق في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "حسام البدري كان يشرك جميع أعضاء الجهاز المعاون له اختيارات في قائمة المنتخب". وتابع: "لم تتم مجاملتي في اختياري بمنصبي في الجهاز السابق لمنتخب مصر".
وأكد طارق مصطفى أنه شعر بسعادة أكبر بعد إقالة من الجهاز الفني للمنتخب ورحيله أكثر من توليه هذا المنصب في المنتخب الوطني.
وقال: "الجهاز الفني لمنتخب مصر كان ليس لديه قبول للجماهير والإعلام، والجميع تربص بالجهاز، وواجهنا ضغوطات كبيرة".
وأكد طارق مصطفى، المدرب العام السابق لمنتخب مصر، أن الجهاز الفني فرط في بعض حقوقه خلال الفترة التي تولى بها، مشيرا إلى أن هذا أثر على أداء المنتخب.
وقال المدرب السابق: "أخطأنا بعدم إقامة معسكر للمنتخب خلال شهر يوليو الماضي"، مضيفا أن الجهاز السابق واجه أزمات لا يتحملها أي جهاز قبل مباراة الجابون في تصفيات كأس العالم 2022. واختتم قائلا: "مباراة الجابون هى الأفضل التي أدارها الجهاز السابق، والتغييرات كانت مثمرة للغاية".