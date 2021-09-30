شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى: الأهلى صنع فرصتين فقط فى 120 دقيقة بالسوبر وهذا الثلاثى الأخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لطلائع الجيش، أن الأهلى لم تتاح له إلا فرصتين فقط طوال الـ120 دقيقة في السوبر المحلى، وهذا الثلاثى الأخطر في فريق الأهلى.

وقال عبد الحميد بسيونى خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أخطر 3 لاعبين في الأهلى هم محمد شريف ومحمد مجدى أفشة وعلى معلول، وعملت فيديوهات خاصة للثلاثى وحفظت اللاعبين طريقة لعبهم وحاولنا إغلاق المساحات أمامهم".

وأضاف بسيونى: "الأهلى لم تتاح له إلا فرصتين حقيقتين في المباراة، فرصة محمد شريف التي انفرد بها وأهدرها والصراحة فرصة لا تضييع وكرة محمد مجدى أفشة بعد دبل باص مع ميكسونى والتي تصدى لها محمد بسام بجدارة".

وأوضح: "طالبت من السيسى الاقتراب دائما من عمرو السولية والضغط عليه في جميع مساحات الملعب، لأنه لاعب يمتلك قدرات كبيرة ويفاجئ المنافسين بتحركاته الهجومية الخطرة".

وتابع: "تحقيق البطولات خارج منظومة الأهلى والزمالك صعبة وتاريخية بكل تأكيد، وشرف كبير لأى مدرب أنه يحقق بطولة بعيد عن الاهلى والزمالك لأن تحقيقها داخل القطبين سهل جدا لكن خارجه المسألة صعبة جدا".

وأضاف بسيونى: "تكرار نفس ظروف نهائي كأس مصر اللى الفريق خسره من الأهلى بركلات الترجيح في كأس السوبر وفوزنا بها هي طبطة من ربنا على كل المجهود الكبير اللى بذلناه خلال الفترة الماضية".

وتابع مدرب الجيش: "طلائع الجيش يسعى منذ عامين لتحقيق معادلة الانتصارات والتفوق وهو ما تحقق ببطولة السوبر المحلى على حساب الأهلى".