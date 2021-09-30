شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: الزمالك يرفع عقد إمام عاشور من 800 ألف إلى 6 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي كريم شحاتة أن مسئولي نادي الزمالك قاموا بتعديل عقد إمام عاشور لاعب الفريق خلال الموسم المقبل، بناء على توصية من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وقال كريم في برنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "عقد إمام عاشور يصل مع الزمالك إلى 800 ألف جنيه في الموسم الواحد، وكارتيرون أوصى بتجديد التعاقد معه لتحقيق أكبر استفادة فنية منه لما يمتلكه من قدرات وإمكانيات عالية والاعتماد عليه بشكل أساسي، وستقوم الإدارة برفع العقد إلى 6 ملايين جنيه في الموسم الواحد".

وأكد إمام عاشور من قبل إنه تحمل 2 مليون جنيه من أجل اللعب لنادي الزمالك، وقام بالتوقيع علي إيصالات أمانة رغم رفض والده، حبًا في الزمالك، مضيفًا أنه فضل الزمالك عن عرض بيراميدز وقت أن كان لاعبًا في حرس الحدود.

كما أكد إمام عاشور لاعب الزمالك أنه بدأ حياته الكروية كحارس مرمي في إحدي الأكاديميات التابعة لمدينة المحلة، وكان زملاؤه في الملعب يشركونه في هذا المركز، ولم يكن في البداية لاعب وسط.