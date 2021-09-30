شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحاول تقليص قائمة الموسم الحالى والإعارات الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني وبالتنسيق مع لجنة التخطيط وإدارة التعاقدات بالنادي لتقليص عدد اللاعبين المسجلين في قائمة الموسم الجديد بعدما تخطى عدد اللاعبين الحاليين الـ35 لاعبا، ما بين اللاعبين القدامى والصفقات الجديدة واللاعبين الناشئين والعائدين من الإعارات.

ويرغب مسئولو الأهلي في تقليص قائمة الموسم الجديد من أجل التركيز مع مجموعة محددة من اللاعبين وعدم التشتت مع عدد كبير من اللاعبين، مع صعوبة منح الفرصة لكل اللاعبين المتواجدين في تدريبات الفريق الأحمر من ناحية، ولرغبة الجهاز الفني في منح اللاعبين الذين سيبتعدون عن المشاركة الأساسية مع الأهلي فرصة في الانتقال لنادي جديد يحصلون معه على فرصة أكبر للمشاركة في الموسم الجديد تمهيدا لتقييمهم قبل العودة لصفوف الأهلي مجددا أو تسويقهم.

ويضم الأهلي عدد كبير من اللاعبين لا يحصلون على فرصة المشاركة مع الفريق الأحمر ولم يحسم الجهاز الفني مصيرهم حتى الآن ، مثل محمد فخري وعربي بدر وصالح نصر وزياد طارق ومحمد مغربي وجونيور أجايي، ويخطط مسئولي القلعة الحمراء لإعارة أكثر من لاعب من اللاعبين الحاليين في الميركاتو الحالي وقبل غلق باب القيد.