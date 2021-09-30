الامارات | تيغالي ينقذ «العميد» من الخسارة أمام بني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن تيغالي ينقذ «العميد» من الخسارة أمام بني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 30 سبتمبر 2021

أنقذ تيغالي النصر من هزيمة محققة أمس على ملعبه وبين جمهوره أمام بني ياس، بعد أن كان متأخراً في النتيجة 1-2 حتى الدقيقة 98، حين استطاع تيغالي تسجيل هدف التعادل في آخر أنفاس المباراة التي أقيمت على استاد آل مكتوم بنادي النصر، ضمن الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين.

وشعر لاعبو بني ياس بالإحباط، كونهم كانوا قريبين جداً من بلوغ النقطة الـ7، حيث ظلوا بخمس نقاط فقط، بينما رفع النصر رصيده إلى 10 نقاط.

وبخلاف شوط أول لم يشهد الكثير بين الفريقين، كانت المباراة الحقيقية في الشوط الثاني، حيث رفع بني ياس من مستوى ضغطه الهجومي، وكان هو الأفضل والمسيطر والأكثر هدوءاً، ولم يجد النصر طريقاً للوصول إلى مرمى بني ياس إلا عن طريق تسديدتين من خارج منطقة الجزاء، الأولى من خلال طارق أحمد واصطدمت بالعارضة، والثانية من تيغالي واصطدمت بالقائم.

ونجح بني ياس في ترجمة هدوئه إلى هدفين، الأول عن طريق السويدي سيلين، الذي انفرد بمرمى النصر في خطأ ساذج من مدافعي العميد، وأحرز هدفه الأول في الدقيقة 55، وزاد بني ياس من معاناة النصر، وأحرز الثاني من كرة عرضية وجدت المدافع الصربي إيفكوفيتش الذي وضعها في الشباك في الدقيقة 65.

ومن ركلة جزاء تحصل عليها النصر في الدقيقة 84، أحرز توزي هدف تقليص الفارق، قبل أن تشهد المباراة ثلاث حالات طرد، اثنتان للنصر بطرد ليما ومساعد المدرب، بجانب طرد مدرب بني ياس إيسسيلا. وفي نهاية المباراة أنقذ تيغالي النصر، وسجل هدف التعادل عن طريق رأسية متقنة في الدقيقة 98.

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