الامارات | خصيف: لا خلافات للاعبي الجزيرة مع كايزر.. والعلاقة بيننا «ممتازة»

شكرا لقرائتكم خبر عن خصيف: لا خلافات للاعبي الجزيرة مع كايزر.. والعلاقة بيننا «ممتازة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال حارس مرمى الجزيرة، علي خصيف، إنه «لا خلافات بين مدرب الفريق، الهولندي كايزر، ولاعبي الفريق، وإن العلاقة بين الجميع ممتازة»، وشدد في تصريحات صحافية على أن كل ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة، وتابع خصيف، بعد الفوز الصعب على العروبة في الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين، أول من أمس، بنتيجة 1-صفر: «لا أعلم من أين جاء البعض بهذه المعلومات المضللة، كلاعبين نحن مقتنعون تماماً بطريقة عمل كايزر، والأسلوب الذي ينتهجه سواء في التدريبات أو في المباريات، وبفضل هذا المدرب نقدّم كرة قدم ممتعة، سواء للجماهير أو لنا كلاعبين، وسنقدم له كل أشكال الدعم لمساعدتنا على الاحتفاظ باللقب».

وقال إن «المطالبة بإقالة المدرب أمر لا يخدم الجزيرة، أو الاستراتيجية التي تم وضعها من قبل إدارة النادي للسنوات الخمس المقبلة، فالفريق يسير بصورة جيدة في بطولة الدوري، بعد ست جولات من عُمر المسابقة، وإذا حدثت بعض الأخطاء في المباريات فهذا أمر طبيعي، لأننا في بداية الموسم، والأخطاء لا تقع من الجزيرة فقط لكن من جميع الفِرَق».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news