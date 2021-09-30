الامارات | اتفاقية بين الألعاب الحكومية وتطبيق «ماي ووش»

شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية بين الألعاب الحكومية وتطبيق «ماي ووش» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية عن توقيعها اتفاقية تعاون مع تطبيق «ماي ووش»، وهو منصة إلكترونية تعتمد على تقنيات الواقع الافتراضي لتعزيز تجربة ركوب الدراجات الهوائية.

وبموجب الاتفاقية سينضم «ماي ووش» إلى البطولة راعياً رسمياً للدورة الثالثة من الألعاب الحكومية، والمُزمع إقامتها خلال الفترة من التاسع إلى 11 ديسمبر المقبل.

من جهته، قال مدير الألعاب الحكومية مروان بن عيسى: «تعكس رعاية القطاع الخاص تنامي حضور الألعاب الحكومية، وتزيد الوعي بدورها في تشجيع قيم التنافسية والروح الرياضية، وتعزيز التواصل الثقافي والرياضي عبر توفير منصة لالتقاء الفرق الحكومية وأفراد المجتمع».

بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة ماي ووش لخدمات التكنولوجيا أختر هاشمي: «يسعدنا أن نشارك في الألعاب الحكومية راعياً رسمياً في إطار حرصنا على دعم الأنشطة والفعاليات الرياضية، وتماشياً مع أهداف تطبيق (ماي ووش) المتمثلة في تشجيع الرياضة واللياقة البدنية وتحفيز الأفراد على اتباع نمط حياة صحي».

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