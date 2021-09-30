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الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الأوروبي

ليون - بروندبي 20:45

سوسييداد - موناكو 20:45

فنربخشة - أولمبياكوس 20:45

ليجيا وارس - ليستر سيتي 20:45

نابولي - سبارتاك موسكو 20:45

سيلتك - باير ليفركوزن 23:00

لاتسيو - لوكوموتيف 23:00

مارسيليا - غلطة سراي 23:00

الدوري السعودي

الرائد - ضمك 19:30

أبها - النصر 19:35

الاتفاق - الفتح 21:20

الحزم - الهلال 21:20

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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