الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الأوروبي
ليون - بروندبي 20:45
سوسييداد - موناكو 20:45
فنربخشة - أولمبياكوس 20:45
ليجيا وارس - ليستر سيتي 20:45
نابولي - سبارتاك موسكو 20:45
سيلتك - باير ليفركوزن 23:00
لاتسيو - لوكوموتيف 23:00
مارسيليا - غلطة سراي 23:00
الدوري السعودي
الرائد - ضمك 19:30
أبها - النصر 19:35
الاتفاق - الفتح 21:20
الحزم - الهلال 21:20
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