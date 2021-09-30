برشلونة يواصل السقوط ويخسر أمام بنفيكا بثلاثية تاريخية في دوري أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر -

خسر برشلونة الإسباني أمام مضيفه فريق بنفيكا البرتغالي، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "النور"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتلقى برشلونة الهزيمة الثانية له على التوالي هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا بثلاثية، بعد أن خسر أمام بايرن ميونخ في الجولة الأولى على ملعب "كامب نو".

افتتح أهداف بنفيكا مهاجمه الأوروجوياني داروين نونيز في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة، بعد أن سدد كرة أرضية على يمين الحارس تير شتيجن.

وأهدر الهولندي لوك دي يونج هدفين مؤكدين لفريق برشلونة في الشوط الأول.

وأجرى الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، تغييراً مبكراً في الدقيقة 32 باخراج المدافع جيرارد بيكيه الحاصل على بطاقة صفراء، وأشرك بدلا منه لاعب الوسط الشاب جافي.

وفي الشوط الثاني، أضاف البرتغالي الدولي رافا سيلفا هدف بنفيكا الثاني في الدقيقة 69، قبل أن يعود نونيز ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

وتعرض إريك جارسيا مدافع برشلونة للطرد في الدقيقة 87 بعد حصوله على انذارين.

ودخل برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: أراوخو - بيكيه - إريك جارسيا - ديست

خط الوسط: بوسكيتس - فرينكي دي يونج - سيرجي روبرتو

خط الهجوم: بيدري - ممفيس ديباي - لوك دي يونج

وفي المجموعة ذاتها، فاز بايرن ميونخ الألماني على فريق دينامو كييف الأوكراني بخمسة أهداف دون مقابل.

وبهذه النتائج، يتذيل برشلونة جدول ترتيب المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا، بدون أي رصيد من النقاط، فيما يحتل بنفيكا المركز الثاني برصيد 4 نقاط جمعها من التعادل مع دينامو كييف في الجولة الأولى، والفوز على برشلونة.

فيما يتصدر المجموعة فريق بايرن ميونخ برصيد 6 نقاط.