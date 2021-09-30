شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 29/9/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، سلبية مسحة منتخب مصر قبل مواجهة ليبريا ودياً غدًا ، وغموض موقف بيرسى تأو من اللحاق بموقعة بطل النيجر ، والأهلى يحسم الجدل بشأن ضم نجم الإسماعيلى فى ميركاتو الصيف ،رابطة الأندية تحدد عدد التبديلات فى الموسم الجديد.. و5 تغييرات الأقرب .

أسفرت نتيجة المسحة الخاصة بفيروس كورونا للاعبى المنتخب الوطنى عن سلبية جميع الحالات ، وذلك استعدادًا لمواجهة ليبريا وديا غدًا فى إطار الإعداد لمباراتى ليبيا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر. سلبية مسحة منتخب مصر قبل مواجهة ليبريا ودياً غدًا

غموض موقف بيرسى تأو من اللحاق بموقعة بطل النيجر

بات موقف بيرسى تأو جناح الأهلى صعبا فى اللحاق بمباراة فريقه ضد الحرس الوطنى بطل النيجر يوم 16 أكتوبر المقبل فى ، بسبب الإصابة بشد فى العضلة الضامة مع منتخب بلاده

ستانلى أوهأويتشى يعود إلى وادى دجلة بعقد 3 سنوات رسمياً

تعاقد نادى وادى دجلة مع النيجيرى استانلى أوهاويتشى لاعبه السابق ولاعب نادى الزمالك السابق للانضمام إلى صفوف ألفريق خلال فترة الآنتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوف ألفريق فى الدرجة الثانية.

رابطة الأندية تحدد عدد التبديلات فى الموسم الجديد.. و5 تغييرات الأقرب

يحدد مسئولو رابطة أندية الدورى الممتاز عدد التبديلات للاعبين فى الموسم المقبل 2021 – 2022، بناء على مقترحات الأندية خلال إجراء قرعة الدورى المقرر لها 5 أكتوبر المقبل.

الأهلى يحسم الجدل بشأن ضم نجم الإسماعيلى فى ميركاتو الصيف

حسم مسئولو النادى الأهلى الأنباء التى ترددت مؤخراً بشأن الدخول فى مفأوضات مع باهر المحمدى لاعب الإسماعيلى خلال ميركاتو الصيف الجارى ، وقال مصدر فى الأهلي، أن مسئولو القلعة الحمراء لم يتحدثوا من قريب أو بعيد مع نجم الإسماعيلى أو وكيل أعماله، موضحاً أن اللاعب خارج حسابات الجهاز ألفنى تماماً. أون تايم سبورتس تنقل كأس العالم للأندية لكرة اليد " سوبر جلوب " حصلت قنوات أون تايم سبورتس على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد " سوبر جلوب " الذى تستضيفه المملكة العربية السعوديةـ يشارك فيه من مصر فريق الزمالك ويستهل مشواره بمواجهة برشلونة يوم 6 أكتوبر المقبل فى دور الثمانية .

عروض خليجية تغازل أوباما قبل انتقالات يناير

تلقى يوسف أوباما مهاجم الزمالك عدة عروض من اندية خليجية وتحديدا فى الدورى السعودى والاماراتى تمهيدا للتعاقد معه فى يناير المقبل، عقب فشله فى خوض تجربة الاحتراف فى الحزم السعودى فى فترة الآنتقالات الصيفية الجارية عقب تمسك مسئولى الزمالك ببقائه.

واصل مسئولو المقاصة سلسلة تدعيم صفوف ألفريق ألفيومى بالتعاقد مع خماسى فيوتشر الصاعد حديثا إلى الدورى الممتاز، ضمن خطة الجهاز ألفنى بقيادة تامر مصطفى لسد العجز فى المراكز التى يعانى منها الجهاز ألفنى للفريق ألفيومى بعد رحيل عدد كبير من القوام الأساسى عن المقاصة بنهاية الموسم الماضى.

الأهلى ينهى الاتفاق المإلى على صفقة انتقال ناصر ماهر إلى فيوتشر

وصلت مفاضات نادى فيوتشر مع نظرائهم فى الأهلى، من أجل الحصول على خدمات ناصر ماهر صانع ألعاب ألفريق الأحمر خلال فترة الآنتقالات الصيفية الحالية، إلى مراحل متقدمة

الاتحاد السكندرى يضع 4 لاعبين على قائمة الإعارة

كشف مصدر بالجهاز ألفنى للاتحاد السكندرى أن ملف الآنتقالات الصيفية فى النادي، لم يغلق حتى الآن موضحا أن النادى ما زال فى مفأوضات مع بعض اللاعبين من الأندية الأخرى.

كبير مشجعى الزمالك توفى متأثرا باصابته بفيروس كورونا