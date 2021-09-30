شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأول بالبطولة العربية لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت نتائج مباريات اليوم الأربعاء فى افتتاح البطولة العربية لكرة السلة نتائج متفاوتة على مستوى مباريات مجموعات البطولة، والتى تستضيفها الإسكندرية وتستمر حتى 9 أكتوبر.

ويشارك فى البطولة 18 فريقا هى كل من: الشارقة والبطائح من الإمارات، الكويت واليرموك من الكويت، الميناء وشعب حضرموت من اليمن، الغرافة والوكرة من قطر، اليوناني من السودان، الزهراء الرياضي من تونس، المنامة البحريني، بيروت اللبناني، الفتح السعودي، اتحاد الفتح المغربي، وداد بوفاريك وأسرة سريع مدينة بليدة من الجزائر، والأهلى والاتحاد السكندرى من مصر.

وجاءت نتائج المباريات كالتالى:

- فوز الاتحاد السكندري على الميناء اليمني ١١٥/٦٤.

- فوز الزهراء التونسي على فريق اليوناني السوداني ١١٢/٣٦.

- فوز الوكرة القطري على اليرموك الكويتي ٨٠/٥٨.

- فوز الكويت الكويتي على البطائح الاماراتي ١١٢/٦٠.

- فوز الغرافة القطري على المنامة البحريني ١٢٥/١١٣.

- فوز الفتح الرباطي المغربي على اتحاد بليدة الجزائري ٩٠/٧٤.