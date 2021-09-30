7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، وغموض موقف بيرسي تاو من اللحاق بموقعة بطل النيجر ، سلبية مسحة منتخب مصر قبل مواجهة ليبريا ودياً غدًا ، وشيكابالا يعود لتدريبات الزمالك ويجتمع مع كارتيرون.

أسفرت نتيجة المسحة الخاصة بفيروس كورونا للاعبي المنتخب الوطنى عن سلبية جميع الحالات ، وذلك استعدادًا لمواجهة ليبريا وديا غدًا في إطار الإعداد لمباراتي ليبيا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر. سلبية مسحة منتخب مصر قبل مواجهة ليبريا ودياً غدًا

تعاقد نادي وادى دجلة مع النيجيري استانلي أوهاويتشي لاعبه السابق ولاعب نادى الزمالك السابق للإنضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوف الفريق في الدرجة الثانية.