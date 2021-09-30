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اخبار نادي الزمالك اليوم الأربعاء 29/9/2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 29/9/2021 العديد من الأخبار المهمة، والتى جاء فى مقدمتها، شيكابالا يعود لتدريبات الزمالك ويجتمع مع كارتيرون، والزمالك ينعى "الخواجة" كبير مشجعى النادى، وعروض خليجية تغازل أوباما قبل انتقالات يناير.

 

شارك محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية لفريقه المقامة حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وذلك بعدما غاب اللاعب عن معسكر فريقه

تنعي اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، رأفت الخواجة كبير مشجعي نادي الزمالك بعدما وافته المنية اليوم الأربعاء

عروض خليجية تغازل أوباما قبل انتقالات يناير

تلقي يوسف أوباما مهاجم الزمالك عدة عروض من اندية خليجية وتحديدا في الدورى السعودي والاماراتي تمهيدا للتعاقد معه في يناير المقبل، عقب فشله فى خوض تجربة الاحتراف في الحزم السعودى.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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