شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم الأربعاء 29/9/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 29/9/2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، والتى جاء فى مقدمتها، شيكابالا يعود لتدريبات الزمالك ويجتمع مع كارتيرون، والزمالك ينعى "الخواجة" كبير مشجعى النادى، وعروض خليجية تغازل أوباما قبل انتقالات يناير.

شارك محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية لفريقه المقامة حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وذلك بعدما غاب اللاعب عن معسكر فريقه