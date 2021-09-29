الامارات | رونالدو يصيب جمهور مانشستر بالجنون ويحتفل برقم قياسي.. وسقوط جديد لبرشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يصيب جمهور مانشستر بالجنون ويحتفل برقم قياسي.. وسقوط جديد لبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباريات جولة الأربعاء اليوم ضمن الأسبوع الثاني لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا تقلبات عديدة، فعلى ملعب "مسرح الأحلام"، ورغم تأخر أصحاب الأرض مانشستر يونايتد بهدف لصفر أمام ضيفه فياريال بإمضاء ألكاسير في الدقيقة 53، لعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو دور المنقذ، إذ بعد أن عادل النتيجة زميله ألكس تيليس في الدقيقة 60، جاء هدف الفوز من رونالدو في الدقيقة 90، ما أصاب مدرجات "أولد ترافورد" بالجنون، وزاد من قيمة رونالدو في نظر جمهور مان يونايتد، خاصة وأنه أهدى الفريق فوزه الاول في البطولة، بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام يونغ بويز السويسري ضمن المجموعة السادسة.

وعزز رونالدو رقمه القياسي التاريخي في أهداف دوري الأبطال، إذ يعد هذا هدفه الـ137، بينما الثاني في القائمة، ليونيل ميسي بـ121.

وعلى ملعب "النور" في العاصمة البرتغالية لشبونة، تجرع برشلونة مرارة هزيمة جديدة، بعد ثلاثية من بنفيكا، بدأها نونيز في الدقيقة 3، ثم هدفين من رافا سيلفا في الدقيقة 69، وهدف آخر من ركلة جزاء من نونيز أيضا في الدقيقة 79، ليستمر برشلونة في المركز الاخير بدون نقاط، بينما يتصدر البايرن المجموعة الخامسة بست نقاط، بعد فوزه على دينامو كييف بخماسية نظيفة.

وفي قمة الجولة، أطاح يوفنتوس بحامل اللقب، تشلسي في المجموعة الثامنة، وفاز عليه بهدف لصفر من إمضاء نجمه كييزا، واستفاد من فوز زينيت على سان بيترسبورغ الروسي.



نتائج جولة الأربعاء

البايرن 5-0 دينامو كييف

بنفيكا 3-0 برشلونة

يوفنتوس 1-0 تشلسي

زينيت 4-0 مالمو

أتالانتا 1-1 يونغ بويز

مان يونايتد 2-1 فياريال

سالزبورغ 2-1 ليل

فولسفبورغ 1-1 إشبيلية

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