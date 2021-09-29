شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الأربعاء 29/7/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى ، اليوم الأربعاء 29/9/2021 ، العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتى جاء فى مقدمتها ، غموض موقف بيرسي تاو من اللحاق بموقعة بطل النيجر، وصفحة الأهلى تحتفل بعيد ميلاد حمدى فتحى مكوك الوسط، والأهلى ينهى الاتفاق المالى على صفقة انتقال ناصر ، ماهر إلى فيوتشر، والأهلى راحة 3 أيام ويستأنف تدريباته الأحد استعدادا لبطل النيجر.