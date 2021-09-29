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اخبار النادي الاهلي اليوم الأربعاء 29/7/2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى ، اليوم الأربعاء 29/9/2021 ، العديد من الأخبار الهامة والتى جاء فى مقدمتها ، غموض موقف بيرسي تاو من اللحاق بموقعة بطل النيجر، وصفحة الأهلى تحتفل بعيد ميلاد حمدى فتحى مكوك الوسط، والأهلى ينهى الاتفاق المالى على صفقة انتقال ناصر ، ماهر إلى فيوتشر، والأهلى راحة 3 أيام ويستأنف تدريباته الأحد استعدادا لبطل النيجر.

 

بات موقف بيرسي تاو جناح الأهلي صعبا في اللحاق بمباراة فريقه ضد الحرس الوطني بطل النيجر يوم 16 أكتوبر المقبل في ، بسبب الإصابة بشد في العضلة الضامة مع منتخب بلاده

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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