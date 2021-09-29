شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب سلة الاتحاد السكندرى يعدد فوائد الفوز على الميناء اليمنى فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد أحمد مرعي المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادى الاتحاد السكندري أن مباراة اليوم أمام الميناء اليمني فى البطولة العربية كانت تجربة جيدة تحضيراً للمباريات القادمة.

وأضاف فى تصريحات صحفية: "الفريق اليمني جاء إلى البطولة بدون محترفين، واستعان بإثنين من أبناء نادي الإتحاد، وقمنا بإسنغلال المواجهة لتجربة بعض التكتيكات والتحركات، وأجرينا عملية تدوير كبيرة بين اللاعبين وذلك لإعطاء الفرصة لأكثر عدد ممكن للمشاركة في البطولة ومجاراة الأجواء".

وأكمل:"المباراة مفيدة لنا على مستوى الأداء والنتيجة، وقمنا بعملية توازن بين اللاعبين الأساسيين والبدلاء»

وعن تطلعاته خلال البطولة، قال مرعي: "نتحرك في البطولة خطوة بخطوة، ولدينا مباراة صعبة أمام «إتحاد الفتح المغربي» الذي يمتلك عديد اللاعبين المحترفين والدوليين بالمنتخب المغربي، وأوجه رسالة بأننا نمشي رويداً رويداً نحو هدفنا وهدف الإدارة والجماهير وهو الفوز بالبطولة"

وفاز «الإتحاد السكندري» على فريق «الميناء اليمني» بنتيجة ٤٦/١١٥ ضمن مباريات «المجموعة الأولى» لبطولة الأندية العربية ٣٣ لكرة السلة.

ويلعب «الإتحاد السكندري» في المجموعة الأولى التى تضم اتحاد الفتح المغربي والميناء اليمني والبليدة الجزائري.

ويستضيف نادى الإتحاد السكندرى مباريات البطولة خلال الفترة من 29 سبتمبر الجارى وحتى 9 أكتوبر المقبل علي ملعب صالة «الإتحاد بالشاطبي» وصالة «برج العرب»