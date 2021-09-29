شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يشكر وزارة الصحة بعد حملة تطعيم الاعضاء ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النادي الاهلي الشكر إلى وزارة الصحة على تعاونها الكامل في حملة تطعيم أعضاء الأهلي ضد فيروس كورونا في كافة فروع النادي، كما وجهت الإدارة الشكر إلى الأعضاء على التزامهم بالإجراءات والعمل على مساعدة القائمين على حملات التطعيم.

هذا وكانت فروع النادي الاهلى قد شهدت اليوم زحامًا شديدًا لتلقي تطعيم كورونا، خاصة في مقر الجزيرة وفرع مدينة نصر، وسوف يتم الإعلان عن المواعيد الجديدة للحصول على اللقاح، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، وفي الإطار الذي يدعم نجاح هذه الحملة لمواجهة هذا الفيروس الذي اجتاح العالم.

فى سياق أخر ، قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ثلاث أيام علي أن يستأنف الفريق تدريباته الأحد المقبل وذلك في إطار البرنامج الموضوع للاعبين استعدادا للمرحلة المقبلة.

وخاض الأهلي مباراة ودية أمس على ملعب التتش بالجزيرة امام فريق الغابة وفاز فيها بسبعة أهداف دون مقابل، في إطار التحضير لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس الأول على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة عقب مباراة إنبي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر التي فاز فيها الفريق بهدف نظيف، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة.

ويستعد الأهلي للمرحلة المقبلة، التي تشهد خوض الفريق مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.